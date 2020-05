Die Ängste hinter dem Hashtag #Covidioten

Viele der Nutzer haben Angst, dass ihre Entbehrungen und Bemühungen in den vergangenen Wochen umsonst waren, wenn die Lockerungen jetzt dazu führen, dass sich das Virus wieder schneller ausbreiten kann. Unbegründet ist diese Angst nicht. Die Virus-Ansteckungsrate ist in Deutschland wieder über den kritischen Wert von 1 gestiegen. Die sogenannte Reproduktionsrate (R) werde aktuell auf 1,1 geschätzt, teilte das Robert-Koch-Institut (RKI) am Wochenende mit. Jeder Infizierte steckt damit statistisch mehr als eine weitere Person an, die Fallzahlen würden also wieder steigen - wobei das RKI betont, dass der Wert mit einer gewissen Unsicherheit behaftet ist. Der Wert bezieht sich aber auf Menschen, die sich schon vor einer gewissen Zeit angesteckt haben - der Anstieg ist also nicht auf die am Mittwoch von Bund und Ländern beschlossenen Lockerungen zurückzuführen.