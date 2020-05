Ereignet hat sich der Vorfall am vergangenen Samstag auf dem Marktplatz in Gera. An dem Tag hatten bundesweit Tausende gegen die Corona-Beschränkungen demonstriert. Auch an diesem Wochenende sind vielerorts wieder Demonstrationen angemeldet. Die Szene von Gera zeigt, wie breit das Spektrum der Teilnehmer ist.