Geisel: Selbstverständlich. Das unterscheidet uns ja von autokratischen Regimen in dieser Welt. Wir halten das aus. Deshalb haben wir ja Demonstranten, die uns vorwerfen, die Meinungsfreiheit einzuschränken. Was nicht stimmt. Klar ist auch: Ja, es hat Einschränkungen der Grundrechte gegeben. Das ist mit dem Infektionsschutz begründet. Die Meinungsfreiheit war in Deutschland aber nie eingeschränkt. Wir werden in Berlin im Laufe des Juni - wenn es die Infektionszahlen erlauben - zur vollen Versammlungsfreiheit zurückkehren.