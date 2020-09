Philippe begründete das mit dem starken Anstieg der Coronavirus-Fälle in seinem Land. Frankreich zählte am Samstag 4.500 Fälle, am Vortag waren es unter 3.700. Mehr als 90 Tote sind zu verzeichnen. Die erste Runde der Kommunalwahlen soll dennoch am Sonntag stattfinden.



Auch in Spanien gilt ab Montag eine landesweite Ausgangsperre. Nur Wege zur Arbeit und für wirklich notwendige Besorgungen sind den Bürgern noch erlaubt, wie Regierungschef Pedro Sánchez am Abend bestätigte. Der "Alarmzustand" gilt für zwei Wochen. Sánchez sprach von "drastischen Maßnahmen", aber die Corona-Krise erfordere "außerordentliche Entscheidungen".