Auch die Frage nach der Umsetzung der Corona-Beschränkungen spielt eine Rolle. In Frankreich sind die Maßnahmen nicht ganz so restriktiv. In Restaurants und auch in Bars gibt es keine Formulare, die man wie bei uns ausfüllen muss. Das heißt, das Tracing möglicher Kontakte ist schwierig. In Spanien gibt es meines Wissens auch nicht so viel Personal, um die Infektionsketten zu verfolgen.