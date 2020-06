Was Sie über Dexamethason wissen müssen

Mit euphorischen Worten hat die Weltgesundheitsorganisation (WHO) die Ergebnisse einer britischen Studie zur Behandlung von Covid-19-Patienten mit dem Wirkstoff Dexamethason begrüßt. Es handele sich um einen "lebensrettenden wissenschaftlichen Durchbruch", erklärte WHO-Chef Tedros Adhanom Ghebreyesus in der Nacht zum Mittwoch in Genf. Nach den Ergebnissen der Forscher kann Dexamethason die Sterblichkeit von schwerstkranken Covid-19-Patienten deutlich senken. Die wichtigsten Fragen im Überblick: