Erst am Wochenende gab es den ersten bestätigten Covid-19-Fall in Wuhan - dem Epizentrum des Ausbruchs - seit mehr als einem Monat. Insgesamt wurden am Sonntag in China 17 Fälle gezählt und damit so viele wie seit dem 28. April nicht mehr. "Die Pandemie ist noch nicht vorüber und das Virus hat mich sehr ängstlich gemacht", sagte Besucherin Chen Xue.