Rekord-Nationalspieler Lothar Matthäus und seine Familie sitzen aufgrund der Corona-Pandemie nach einer Urlaubsreise in Dubai fest. "Nach Budapest kann ich nicht mehr einreisen - obwohl dort seit 16 Jahren mein Wohnsitz ist. Die Ungarn haben die Grenzen dicht gemacht für alle, die keinen ungarischen Pass besitzen.



Also kann ich nicht in meine Wohnung dort. Meine Frau ist Russin. Für sie ist es schwierig, aktuell nach Deutschland einzureisen", schilderte Matthäus dem Portal "Sportbuzzer" seine Situation.