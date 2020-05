Eine Berliner Schülerin hat keine Anspruch auf Abi-Verschiebung.

Quelle: Daniel Reinhardt/dpa

Eine Berliner Abiturientin hat trotz erschwerter Prüfungsvorbereitung in der Corona-Krise keinen Anspruch auf die Verschiebung ihrer Klausuren. Die Schülerin scheiterte vor dem Landesverwaltungsgericht laut Mitteilung mit einem Eilantrag, in dem sie mit ihren häuslichen Bedingungen argumentiert hatte.



Demnach lebt sie mit ihren Eltern und ihrem Bruder in einer Zweieinhalbzimmerwohnung, in der sich alle seit dem 21. März überwiegend aufhalten.