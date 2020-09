Martin Eichner hat vor allem eine zentrale Botschaft: "Die Menschen dürfen sich nicht der Illusion hingeben, dass in zwei Monaten alles überstanden ist, wenn wir in dieser Zeit Kontakte vermeiden. Das wäre ein fürchterlicher Fehlschluss, denn epidemiologisch sind wir in acht Wochen etwa so weit wie heute. Wenn die Menschen dann aber feststellen, dass alles scheinbar nichts gebracht hat, könnte es sie entmutigen – und zwar genau dann, wenn es darauf ankommen wird, den Gipfel des Ausbruchs zu senken. Das wäre das Schlimmste, was passieren kann."