Das Coronavirus fordert Todesopfer. Archivbild

Quelle: Felix Kästle/dpa

In Rheinland-Pfalz ist erstmals ein Mensch an den Folgen einer Infektion mit dem Coronavirus Sars-CoV-2 gestorben. Es handele sich um eine 84-jährige Frau aus dem Westerwaldkreis, erklärte das Gesundheitsministerium mit. Die Frau sei am Dienstag auf die Intensivstation einer Klinik in Bad Ems gebracht worden und dort kurze Zeit später gestorben.



Das Ergebnis der Diagnostik liege erst seit Kurzem vor. Auch in Rheinland-Pfalz ist das öffentliche Leben stark eingeschränkt.