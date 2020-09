Gesundheitsthemen würden meist große mediale Aufmerksamkeit auf sich ziehen, sagt Kommunikationswissenschaftler Schäfer. "Gesundheit ist einfach etwas Existenzielles, das jeden interessiert." Zudem würden Onlinemedien Klickzahlen live verfolgen - wenn sie sehen, dass das Thema Coronavirus häufig geklickt wird, böten sie noch mehr Inhalte, und so weiter. So entstehe das, was die WHO "Infodemie" nennt - eine Fülle an Informationen, einfach per Klick erreichbar, online und auf Social Media. "Das ist wie eine Spirale", sagt Schäfer.