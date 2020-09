"Jetzt kann ich meine kleinen Schatzis gar nicht mehr sehen": So oder so ähnlich klagen jetzt viele Großeltern über die amtlich empfohlene Enkel-Kontaktsperre. Immerhin gilt das nicht für technikaffine Großeltern, die Whatsapp auf dem Smartphone oder Skype auf dem Rechner haben. Klar: Ein virtuelles Familientreffen ist nicht das gleiche wie ein echtes, bei dem sich die Generationen in den Arm nehmen und herzen können. Aber eine gewisse Nähe stellt es doch her.