Die Corona-Fallzahlen nehmen in vielen Metropolen in Deutschland stark zu. Nachdem am Samstag Köln und Stuttgart die Überschreitung der wichtigen Warnstufe von 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in sieben Tagen gemeldet hatten, folgte am Morgen Essen. Auch Berlin, Frankfurt und Bremen liegen über der Schwelle.