Was die Corona-Regeln betrifft, gleicht Deutschland einem Flickenteppich. Im Föderalismus bestimmen die Bundesländer über ihre jeweiligen Corona-Maßnahmen. Auch was private Feiern und Veranstaltungen betrifft - vor denen unter anderem Bundesgesundheitsminister Jens Spahn warnt, da sie das Infektionsgeschehen in Deutschland stark beeinflussen. Wir haben zusammengefasst, was in den jeweiligen Bundesländern bei Feiern und Veranstaltungen erlaubt ist - und was nicht.