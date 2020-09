Ein sehr belastendes Arbeitspensum, die Konfrontation mit einer größeren Anzahl lebensbedrohlich erkrankter Menschen, das Miterleben starker Emotionen von Angehörigen und nicht zuletzt die Sorge vor einer eigenen Infektion mit dem neuartigen Coronavirus: All das dürfte Rettungskräfte in Deutschland in den kommenden Wochen stark belasten. Dazu der rheinland-pfälzische Innenminister Roger Lewentz (SPD) auf ZDFheute-Anfrage: