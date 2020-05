Auch in Spanien und vielen weiteren Ländern wird bei allen Ankommenden noch am Flughafen Fieber gemessen, auf den Balearen werden auch Fiebermessungen am Hafen eingeführt für alle, die mit dem Schiff ankommen. Vor türkischen Einkaufszentren wird bei Kunden Fieber gemessen, bald sollen dort Wärmebildkameras auch an Eingängen von Hotels hängen, so der Plan der Regierung.