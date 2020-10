Doch diese Beschleunigung des Review-Verfahrens birgt auch Risiken, was besonders zwei spektakuläre Falle der letzten Monate zeigen: Eine in "The Lancet" im Mai veröffentlichte Studie über angebliche Gefahren des Anti-Malaria-Mittels Hydroxychloroquin für Covid-19-Patienten wurde im Juni zurückgezogen, wie auch eine im Juni im "New England Journal of Medicine".