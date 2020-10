"Das ist die große Frage. Und deswegen war mein eindringlicher Appell an die Runde am Mittwoch: Es müssen eigentlich keine kleinen Verbesserungen an den Maßnahmen vorgenommen werden. Wir brauchen ein wirkliches Umdenken, was großflächig ist und alle dazu bringt, die Situation ernst zu nehmen und die Vorsichtsmaßnahmen entsprechend durchzuführen. Das ist in der Form nicht richtig passiert.