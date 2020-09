Kiste mit Proben für die Analyse des Coronavirus.

Quelle: Francois Mori/AP/dpa

In Frankreich ist die Zahl der Coronavirus-Toten um 112 auf 562 angestiegen. Dies teilte das Gesundheitsministerium in Paris mit. Es gibt nun 14.459 bestätigte Infektionen, 1.847 mehr als am Vortag. Frankreich hatte am Dienstag eine Ausgangssperre verhängt.



Die Universitätskliniken in Freiburg, Heidelberg, Mannheim und Ulm haben unterdessen angekündigt, französische Coronavirus-Patienten aus dem benachbarten Elsass aufzunehmen, die dringend auf eine Beatmung angewiesen sind.