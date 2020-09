Frankreich ist eines der am stärksten betroffenen Länder in Europa. Zuletzt hatte es einen Höchststand von fast 10.000 Neuinfektionen innerhalb von 24 Stunden verzeichnet. Castex sprach von einer "deutlichen Verschlechterung" der Situation. Der Corona-Warnwert von 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner binnen einer Woche ist im Landesschnitt mit 72 Fällen deutlich überschritten. Insgesamt haben sich in Frankreich 401.794 Menschen mit dem Coronavirus infiziert, 30.899 starben an oder mit Covid19 (Stand 11. September, 19.28 Uhr).