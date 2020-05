Nach der Corona-Pause starten Achterbahnen, Karussells und Co. wieder durch - wenn auch mit angezogener Handbremse. Im Südwesten sind heute gleich zwei große Freizeitsparks verspätet in die Sommersaison gestartet: das Phantasialand in Nordrhein-Westfahlen und Deutschlands größter Freizeitpark, der Europa-Park in Baden-Württemberg.