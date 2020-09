Nach Angaben der Hamburger Stiftung für Zukunftsfragen wird die repräsentative Studie "Freizeit-Monitor" seit 1986 regelmäßig durchgeführt. Dazu werden etwa 2.000 Menschen in Deutschland im Alter von 18 bis 74 Jahren zu ihrem Freizeitverhalten befragt.



Dieses Jahr wurden auch die Themen "Freizeit in Coronazeiten" und "Freizeitwünsche" einbezogen. Es wurden Corona-typische Aktivitäten wie etwa Autokino, Teilnahme an virtuellen Events, alte Hobbys wieder entdecken, Sport daheim oder Videoanrufe erstmals abgefragt, so dass es keine Vergleichsdaten aus anderen Jahren dazu gibt.



Die Online-Befragung wurde im August 2020 vom Nürnberger Institut GfK (Gesellschaft für Konsumforschung) durchgeführt. Die Stiftung wird finanziert von British American Tobacco. Wissenschaftlicher Leiter ist Ulrich Reinhardt, der empirische Zukunftsforschung an der FH Westküste in Heide lehrt.