Leere Ränge in einem Fußball-Stadion. Archivbild

Quelle: picture alliance / Ina Fassbender/dpa

Das Fußball-Bundesligaspiel zwischen dem 1.FC Union Berlin und dem FC Bayern München an diesem Samstag wird nun doch ohne Zuschauer stattfinden. Das zuständige Bezirksamt gab am Mittwoch eine entsprechende Anordnung bekannt, nachdem es zuvor widersprüchliche Angaben vom Bezirk und vom Verein gegeben hatte.



Auch weitere Spiele wie Dortmund - Schalke oder Köln - Mainz am Wochenende werden ohne Fans ausgetragen.