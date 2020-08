Sie dienen eigentlich dazu, Infektionsketten nachzuverfolgen - in Einzelfällen greift aber auch die Polizei darauf zurück: Corona-Gästelisten, die in Restaurants und Cafés ausliegen. In einigen Bundesländern gab es solche Zugriffe bereits, in anderen sind solche Fälle bisher nicht bekannt oder gar nicht zulässig.