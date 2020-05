"Experten warnen vor Terrorangriffen mit Biowaffen" - so oder ähnlich klangen die Schlagzeilen am Montagmorgen in vielen großen Medien. Auch ZDFheute hatte die Berichterstattung zunächst aufgegriffen. Doch inzwischen ist der Europarat zurückgerudert - von einer Warnung ist nun nicht mehr zu Rede.