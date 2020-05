COVID-19-Patient aus Italien

An Bord befinden sich Perani und ein weiterer Covid-19-Patient. Die schwer Erkrankten werden sofort in die Uniklinik Leipzig gebracht. Peranis Zustand ist katastrophal: "In der Klinik wurde ich sofort an die Maschinen angeschlossen“, berichtet er im Interview mit Frontal21. "Ich habe ausschließlich durch die Maschinen funktioniert. Die Maschinen haben mich am Leben gehalten."