Studie: Corona-Krise verstärkt Depressionen

Unter Depression versteht man eine psychische Erkrankung, die in Deutschland im Laufe eines Jahres rund 8,2 Prozent der Erwachsenen im Alter von 18 bis 79 Jahren betrifft. Studien zeigen, dass rund jeder fünfte Deutsche im Alter von 18 bis 65 Jahren mindestens einmal im Laufe seines Lebens an einer Depression erkrankt. Frauen sind dabei doppelt so häufig betroffen wie Männer.