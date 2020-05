Mit der Aktion "Kein Kind alleine lassen" ruft der Missbrauchsbeauftragte dazu auf, zu helfen: Auf der Website www.kein-kind-alleine-lassen.de finden Kinder und Jugendliche Hilfe per Mail, Chat oder Telefon, etwa beim "Hilfetelefon Sexueller Missbrauch".



Erwachsene, die Kindern in Not helfen wollen, können Flyer ausdrucken und im Hausflur oder im Supermarkt aushängen. Dort stehen die wichtigsten Notrufnummern oder Tipps für Kinder und Jugendliche, was sie tun können, wenn sie in Gefahr sind und wo sie jemanden erreichen, der ihnen hilft.