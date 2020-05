Petra Broistedt, Dezernentin für Soziales, Kultur, sagte in einer Pressemitteilung der Stadt Göttingen: "Das aktuelle Infektionsgeschehen in Göttingen und Umgebung zeigt, wie fragil die zuvor sehr entspannte Lage in Göttingen war und wie wichtig es ist, weiterhin vorsichtig und rücksichtsvoll zu handeln." Broistedt leitet den Krisenstab der Stadt Göttingen.