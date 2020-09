War in Deutschland die eigentliche Influenza-Saison schon so gut wie vorbei, als die Corona-Maßnahmen griffen, haben auch in anderen Teilen der Welt Abstandsregeln und Maskenpflicht zu einer abgemilderten Grippesaison geführt. Auf der Südhalbkugel, wo der Winter parallel zum deutschen Sommer seinen Höhepunkt erreicht, "ist die Influenza-Saison fast ausgefallen", so Drosten.