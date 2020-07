Doch in diesem Jahr ist alles anders: Die Pilgerfahrt ist wegen der Corona-Pandemie offiziell zwar nicht ganz abgesagt, aber stark eingeschränkt. Denn Saudi-Arabien ist in der Region eines der am schwersten von Corona betroffenen Länder: Es gibt dort nach Angaben der John-Hopkins-Universität aktuell knapp 269.000 bestätigte Corona-Fälle – bei einer Einwohnerzahl von etwa 35 Millionen Menschen – und 2.760 Menschen sind demnach an dem Virus gestorben. Seit Tagen gibt es mindestens 2.000 neue Corona-Fälle pro Tag.