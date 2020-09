Was Sie zum Coronavirus wissen müssen

Die wichtigsten Fragen und Antworten zu Symptomen, Schutz und Umgang mit dem Coronavirus auf einen Blick.



Was sind die neuesten Beschlüsse?

Bund und Länder haben sich auf kleine Lockerungen verständigt. Seit Ende April gilt in allen Bundesländern eine Maskenpflicht.



Wie breitet sich das Virus derzeit aus?

Aktuelle Grafiken und Zahlen zu den Corona-Fällen in Deutschland und weltweit.



Wie erkläre ich die Corona-Krise meinem Kind?

Was Kinder in der Corona-Krise wissen müssen und wie sich um schutzbedürftige Kinder gekümmert wird.



Die wichtigsten Fakten für Eltern und Arbeitnehmer

Schul- und Kitaschließungen, Arbeitsausfall und Dienstreisen: FAQ für Eltern und Arbeitnehmer.



Mehr zu den Hilfen vom Staat

Selbstständige und Unternehmer können finanzielle Hilfe beantragen - alle Infos zur Soforthilfe. Außerdem wird das Kurzarbeitergeld aufgestockt, es gibt finanzielle Unterstützung für die Gastronomie und den digitalen Schulunterricht.



Quarantäne, Reisen, Veranstaltungen:

Hier finden Sie Infos zur häuslichen Quarantäne, Reisewarnungen und Rechten bei abgesagten Fußballspielen, Reisen, Konzerten oder Messen.



Alles zum Coronavirus auf einen Blick

Hier sammeln wir Beiträge zu den wichtigsten Aspekten - den gesundheitlichen, wirtschaftlichen und sozialen Folgen der Ausbreitung des Coronavirus.



Looking for information in English?

How is the coronavirus crisis developing in Germany? Visit the Robert-Koch-Institut to get important information in English.



Ihr tägliches Corona-Update:

