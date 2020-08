Die extremen Hitzegrade scheinen für dieses Jahr vorbei. In den nächsten Wochen sind solch hohe Temperaturen nicht mehr zu erwarten, sagen die Meteorologen. Es wird also kühler. Und da werden viele Gastronomen unruhig, denn sie bewirten ihre Gäste auch in den Außenbereichen vor dem Lokal auf den sogenannten Freischankflächen.