Jeder Ort kann zum Corona-Hotspot werden - wie jetzt Bad Königshofen in Unterfranken, Sulzdorf in Hohenlohe oder Remscheid in Nordrhein-Westfalen. Und in den Großstädten mit ihren Bars, vollen Parks und Bürgersteigen können die Menschen dem Virus erst recht nicht so einfach aus dem Weg gehen. In Frankreich gingen die Zahlen zuletzt stark hoch. Für Deutschlands östlichen Nachbarn Tschechien könnte wegen steigender Zahlen sogar eine Reisewarnung fürs ganze Land ausgesprochen werden. Wie geht es für Deutschland weiter?