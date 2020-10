Am kommenden Montag (05.10.) beginnen in den ersten Bundesländern die Herbstferien und auch an diesem Wochenende sind viele Kurzurlauber unterwegs. Ein Urlaub in den Niederlanden - das bietet sich nicht nur für viele Menschen aus dem angrenzenden Nordrhein-Westfalen an. Doch seit Freitag gilt für fast die komplette Niederlande eine Reisewarnung. Was müssen Urlauberinnen und Urlauber beachten?