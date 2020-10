Muss ich gegen meinen Willen ins Homeoffice?

"Es ist die gleiche Dokumentation, als würde ein Arbeitsunfall im Betrieb passieren", erklärt Kathrin Bürger. "Also ich nehme den Namen auf, dessen, der sich verletzt hat. Das bin dann wahrscheinlich ich selbst. Dann schreibe ich auf, wann und was genau passiert ist: also den Unfallhergang. Die Zeit, soweit ein Zeuge von zu Hause noch dabei war, dann nehme ich auch dessen Namen auf. Und wenn ein Ersthelfer noch vor Ort war, dann auch dessen Namen. Und dann melde ich alles an den Arbeitgeber. Der gibt es dann entsprechend weiter."