Zum digitalen Lernen in Corona-Zeiten bieten große Internetfirmen entsprechende Angebote - Experten fürchten Einflussnahme.

Quelle: DPA

"Nach mehreren Wochen Homeschooling ist der Druck auf die Bildungspolitik immens", meint Tim Engartner, Professor für Didaktik der Sozialwissenschaften an der Uni Frankfurt/Main. Engartner ist auch Direktor der Akademie für Bildungsforschung und Lehrerbildung. Weil es an den meisten Schulen nicht nur an Laptops und PC's, sondern auch an einer IT-Infrastruktur fehlt, "springen die Technologiekonzerne jetzt in die Bresche."