Eine volle Notaufnahme und zwei schwebende Elfen schaffen Abhilfe - so zumindest funktioniert das im Werbespot für die "Elfen", also die 116 117, die bundesweite Nummer des Ärztlichen Bereitschaftsdienstes. Der übernimmt alle dringenden Fälle, wenn Hausarztpraxen geschlossen sind, damit nicht jeder Patient gleich in die Notaufnahme geht.