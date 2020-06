Hochhauskomplexe in Göttingen, Schlachthöfe in Gütersloh: Immer wieder wird von sogenannten Corona-Hotspots berichtet, in denen es zu massenhaften Infektionen kommt. In den Wohnkomplexen wurde die Ausbreitung etwa durch nicht eingehaltene Abstandsregeln, aber auch zu viele Menschen, die auf zu engem Raum lebten, befördert.