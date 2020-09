Nur zehn Tage nach Baubeginn wurde das erste von zwei Krankenhäusern für die Behandlung von Coronapatienten in Wuhan eröffnet. Die ersten Kranken kamen am Montagvormittag in der Klinik Huoshenshan mit 1.000 Betten in Wuhan an, wie Staatsmedien berichteten. Die Bauarbeiter hatten rund um die Uhr an diesem und einem zweiten Krankenhaus mit 1.500 Betten gearbeitet, das ebenfalls in dieser Woche öffnen soll.