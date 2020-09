"Das überrascht mich", sagt Oliver Nolte, Leiter der Mikrobiologie am Zentrum für Labormedizin (ZLM) im schweizerischen St. Gallen im Gespräch mit ZDFheute. Immunglobulin-G-Antikörper (IgG-Antikörper) seien eigentlich langlebige Antikörper, die zum Beispiel nach Impfungen oft über viele Jahre nachweisbar sein könnten. "Gleichwohl haben wir ähnliche Ergebnisse wie in Ihrem Fall auch in unserer Studie beobachtet: Dass Antikörper nach Sars-CoV-Infektionen nach wenigen Wochen wieder zurückgehen", so Nolte.