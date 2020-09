Für die Herstellung eines möglichen Corona-Impfstoffs will das Mainzer Unternehmen Biontech von dem Schweizer Pharmakonzern Novartis dessen Produktionsstätte in Marburg übernehmen. Das Geschäft soll noch vor Jahresende abgeschlossen werden, wie das Unternehmen am Donnerstag mitteilte. "Wir haben schon mit dem Technologietransfer begonnen", zeigt sich Biontech-Vorstandschef Ugur Sahin optimistisch.