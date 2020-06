Das Tübinger Biotechunternehmen Curevac hat in Deutschland die Genehmigung für eine klinische Studie mit einem potenziellen Corona-Impfstoff erhalten. Das teilte das zuständige Paul-Ehrlich-Institut (PEI) des Bundes in Langen mit. Die Firma darf den Wirkstoff nun an gesunden Freiwilligen testen.