Die höchste Todeszahl in Europa, die Wirtschaft schwerer gebeutelt als andernorts auf dem Kontinent. Doch sowohl was einen Impfstoff als auch Medikamente gegen das Virus angeht, sind Forscher von der Insel vorne dabei - allen voran die Oxford-Impfstoff-Gruppe. Das zusammen mit dem Pharmariesen Astrazenecca entwickelte Vakzin ist momentan das am weitesten fortgeschrittene Programm.