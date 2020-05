Indes will der französische Arzneimittelhersteller Sanofi den Zugang zu einem potenziellen Coronavirus-Impfstoff in Europa beschleunigen. Das Unternehmen erklärte, es führe derzeit Gespräche mit der EU sowie der französischen und deutschen Regierung, um die regionale Entwicklung eines Impfstoffs voranzutreiben. "Wir sind sehr ermutigt, die Mobilisierung der EU-Kommission in den letzten Wochen zu sehen und Maßnahmen zu prüfen, die sowohl die Entwicklung von Impfstoffen als auch den Zugang für die europäische Bevölkerung beschleunigen könnten", hieß es in einer Mitteilung.