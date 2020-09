Insgesamt ist es beeindruckend, was in diesem Bereich der Wissenschaft gerade passiert. Ich habe große Hoffnung, dass mindestens einer der Ansätze in der Impfstoff-Entwicklung funktionieren wird. Durch die vorangegangenen Arbeiten an den anderen Coronavirus-Erkrankungen SARS und MERS kennt man bereits die Komponente des Virus, die eine sehr gute Immunantwort auslöst.