Alles zu Corona-Impfstoffen im Überblick

In Rheinland-Pfalz etwa kann man sich über eine Hotline oder eine Webseite einen Termin geben lassen, auf diesen Wegen kann ein bestätigter Termin auch storniert werden. In Berlin wiederum erhalten Menschen entsprechend der Priorisierung eine Einladung per Post - darin ein Code, mit dem sie dann online oder per Hotline einen Termin vereinbaren können.