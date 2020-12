Schwangere werden in keiner der drei priorisierten Impfgruppen explizit aufgelistet - ausgeschlossen ist eine Impfung allerdings nicht, zum Beispiel wenn die Frau dem medizinischen Personal angehört. Eine Impfung in der Schwangerschaft und in der Stillzeit wird allerdings "derzeit nur nach individueller Risiko-Nutzen-Abwägung empfohlen", wie aus dem Aufklärungsmerkblatt des Robert-Koch-Instituts hervorgeht. In den Studien zur Sicherheit und Wirksamkeit des Impfstoffs sind Schwangere bislang nicht genügend berücksichtigt worden, um wissenschaftlich tragbare Erkenntnisse zu dieser Frage zu liefern.