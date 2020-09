Besucher am Kölner Dom (Archiv)

Quelle: Roberto Pfeil/dpa

Der Kölner Dom ist ab Sonntag nur noch für Menschen geöffnet, die ihn zum Gebet aufsuchen möchten. Das teilte Domsprecher Markus Frädrich mit Verweis auf das von der Stadt Köln in der Coronakrise erlassene Veranstaltungsverbot mit. Deshalb würden nur noch einzelne Gottesdienste unter Ausschluss der Öffentlichkeit gefeiert und von Domradio.de übertragen.



Den Dom besuchten normalerweise 16.000 bis 20.000 Menschen am Tag. Er ist damit eines der meistbesuchten Gotteshäuser in Deutschland.